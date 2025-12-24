Mission Restaurant
Folge 4: Die BBQ-Offenbarung
36 Min.Ab 12
Der Abschied aus New Orleans schmeckt nach Po-Boys, doch das eigentliche Highlight wartet in Texas: das legendäre „Salt Lick BBQ“. Bernd ist fasziniert von der offenen Flamme und der speziellen Zubereitung der Rippchen. Diese Station ist eine echte Offenbarung in Sachen Handwerk und Rauch. Genau diese Leidenschaft und Perfektion saugen wir auf, um sie später in unser eigenes Restaurant-Konzept einfließen zu lassen.
Mission Restaurant
Genre:Kochen, Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Tastemaker Productions GmbH