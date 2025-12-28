Mission Restaurant
Folge 5: Rauchzeichen auf Hawaii
40 Min.Ab 12
Nach einer feurigen Stärkung im „Texas Chili Parlor“ landen wir im Paradies: Hawaii. Doch der Start ist holprig – organisatorisches Chaos und eine Verwechslung sorgen kurzzeitig für Drama am Set. Aber das Warten lohnt sich: Wir treffen Mike, das echte Huli-Huli-Original. Er zeigt uns seine Grillkunst und liefert einen unvergesslichen Geschmack, den wir – genau wie die Story dahinter – für unsere Mission mitnehmen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mission Restaurant
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Tastemaker Productions GmbH