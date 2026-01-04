Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mission Restaurant

Der perfekte Taco

Der perfekte Taco

Folge 7: Der perfekte Taco

43 Min.Ab 12

Los Angeles ist das absolute Paradies für Tacos. Wir tauchen tief in die Szene ein und starten mit legendären Carnitas – stundenlang geschmort und extrem zart. Doch die Tour bietet auch Kontraste: Zwischendurch gibt es Nashville Hot Chicken mit perfekter Knusprigkeit und komplexen Gewürzen, bevor das Finale wartet: saftige Birria-Tacos. Wir erleben Streetfood auf höchstem Niveau und nehmen genau diese kompromisslose Qualität als Maßstab für unser eigenes Restaurant mit.

