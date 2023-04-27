Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 11vom 27.04.2023
46 Min.Folge vom 27.04.2023Ab 12

Von wegen "La Dolce Vita": Als Nina und Leo in einer Osteria gerade einen Kaffee trinken, wird der Wirt Flavio im Hinterhof seines Lokals erschossen. Die Suche nach dem Mörder gestaltet sich schwierig, denn mafiöse Verstrickungen, Eifersucht, berufliche und private Konflikte behindern die Arbeit der beiden Kommissare ...

