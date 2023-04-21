Mit Herz und Handschellen
Folge 9: Bombige Aussichten
46 Min.Folge vom 21.04.2023Ab 12
Der seit Jahren inhaftierte Drogendealer Enzo Labas kann mit Hilfe seines Komplizen Pit Wiesener aus dem Gefängnis fliehen. In der Nacht zuvor hat Sprengstoffexperte Wiesener eine Bombe und eine Minikamera unter Leos Porsche installiert. Sobald Leo in seinen Porsche einsteigt, will Labas den Zünder der Bombe aktivieren und seinem Intimfeind bei seiner Fahrt in den Tod zuschauen - leider sitzt Wacker mit seiner Flamme Sylvia im Wagen ...
Mit Herz und Handschellen
Genre:Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1