Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mit Herz und Handschellen

Wunderkinder

SAT.1Staffel 2Folge 13vom 03.05.2023
Wunderkinder

WunderkinderJetzt kostenlos streamen

Mit Herz und Handschellen

Folge 13: Wunderkinder

45 Min.Folge vom 03.05.2023Ab 12

Im Maximilianeum, einer Kaderschmiede für junge Genies, wird die Leiche von Jan-Henrik Büchmann gefunden. Bei ihren Ermittlungen spüren Nina, Leo und Gassner mehr als deutlich, dass ihnen die meisten der hochbegabten Studenten intellektuell haushoch überlegen sind. Als bei der Beerdigung ein Tonband abgespielt wird, das die letzten Sekunden im Leben des Erhängten dokumentiert, wird klar, dass hier jemand versucht, mit der Polizei Katz und Maus zu spielen ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Mit Herz und Handschellen
SAT.1
Mit Herz und Handschellen

Mit Herz und Handschellen

Alle 2 Staffeln und Folgen