Mit Willy Fog zum Mittelpunkt der Erde
Folge 2: Alte Freunde
26 Min.Folge vom 01.04.2026
Willy und seine Freunde stechen in See, um das Rätsel um das Seeungeheuer zu erforschen. Auf ihrer Überfahrt nach New York treffen sie einen alten Bekannten an Bord ihres Schiffes: Akita, den Zirkusbesitzer, der mit seiner Verlobten Marlene unterwegs ist.
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Mit Willy Fog zum Mittelpunkt der Erde
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Genre:Animation, Abenteuer, Familie, Kinder
Produktion:ES, 1993
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: BRB - INTERNACIONAL