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Mit Willy Fog zum Mittelpunkt der Erde

Der geheimnisvolle Kapitän

DeAPlanetaStaffel 2Folge 6vom 01.04.2026
Der geheimnisvolle Kapitän

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Mit Willy Fog zum Mittelpunkt der Erde

Folge 6: Der geheimnisvolle Kapitän

27 Min.Folge vom 01.04.2026

Der Kapitän der Abraham Lincoln muss die Suche nach Willy und den anderen aufgeben und nach New York zurückkehren. Er ahnt nicht, dass die Gruppe unter Wasser an Bord eines U-Boots gefangen gehalten wird. Dort treffen die Freunde auf Kapitän Nemo, der sie zum Abendessen einlädt.

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