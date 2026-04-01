Ein Spaziergang unter WasserJetzt kostenlos streamen
Mit Willy Fog zum Mittelpunkt der Erde
Folge 8: Ein Spaziergang unter Wasser
26 Min.Folge vom 01.04.2026
Willy besteht auf einem Gespräch mit Kapitän Nemo. Er händigt ihm die gestohlenen Goldbarren aus und schwört, den eigentlichen Dieb ausfindig zu machen. Anschließend lädt der Kapitän Willy und seine Freunde zu einem Spaziergang auf dem Meeresgrund ein.
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Mit Willy Fog zum Mittelpunkt der Erde
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Produktion:ES, 1993
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: BRB - INTERNACIONAL