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Mit Willy Fog zum Mittelpunkt der Erde

Ned Land, der Harpunier

Staffel 2Folge 3vom 01.04.2026
Ned Land, der Harpunier

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Mit Willy Fog zum Mittelpunkt der Erde

Folge 3: Ned Land, der Harpunier

26 Min.Folge vom 01.04.2026

Die Freunde befinden sich nun auf der Abraham Lincoln und halten Ausschau nach dem mysteriösen Seeungeheuer. An Bord treffen sie auf Ned Land, einen talentierten Harpunier aus Kanada. Als ein Wal gesichtet wird, der sich auf das Schiff zubewegt, herrscht bei der Crew höchste Alarmbereitschaft ...

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