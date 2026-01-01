Rein oder raus? Katz oder Maus?Jetzt kostenlos streamen
Mob Psycho 100
Folge 10: Rein oder raus? Katz oder Maus?
24 Min.Ab 12
Mob und Teru infiltrieren die 7. Division von Claw, um Ritsu zu retten. In der Zwischenzeit versucht Ritsu mit den anderen Esperkindern zu fliehen, doch sie treffen auf den Anführer der 7. Division …
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mob Psycho 100
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action
Produktion:JP, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Crunchyroll