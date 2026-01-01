Mob Psycho 100
Folge 8: Der Gassenhauer
24 Min.Ab 12
Als Mob sieht, dass Ritsu die Schläger von der Mittelschule erledigt hat, kann er es kaum glauben - Doch plötzlich richtet sich Ritsus Wut auch gegen ihn! Koyama beobachtet die Situation, greift ein und entführt Ritsu, den er für Shigeo hält.
Genre:Anime, Action
Produktion:JP, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Crunchyroll