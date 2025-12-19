Reigen Rising - Der BossondereJetzt kostenlos streamen
Mob Psycho 100
Folge 11: Reigen Rising - Der Bossondere
24 Min.Ab 12
Mob, Ritsu und Teru werden in einem Raum gefangen gehalten, in dem sie ihre Kräfte nicht einsetzen können. Doch Rettung naht! Plötzlich taucht Mobs Meister und selbsternannter Hellseher Reigen auf, um Mob und die anderen zu befreien!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mob Psycho 100
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action
Produktion:JP, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Crunchyroll