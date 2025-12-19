Am Ende ist man immer der dumme AugustJetzt kostenlos streamen
Mob Psycho 100
Folge 5: Am Ende ist man immer der dumme August
24 Min.Ab 12
Mob wird zu einem Einzelkampf mit dem Schattenführer der Black Vinegar Middle School, Teruki Hanazawa, auch bekannt als Teru, herausgefordert. Während Mob seine Kräfte nicht einsetzen will, zerstört Teru alles um ihn herum.
Genre:Anime, Action
Produktion:JP, 2016
