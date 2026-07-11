Modern Home Design - Neu gedacht, neu gemacht
Folge 3: Garage neu gedacht
23 Min.Folge vom 11.07.2026Ab 6
Ashlee und Matt sind unglücklich mit ihrer Garage: Sie ist überfüllt und unpraktisch. Die beiden wünschen sich einen Ort, an dem sie ihren Hobbys nachgehen können. Matt möchte musizieren, Ashlee Sportkurse geben und mit ihrer Tochter basteln. Brooke und Brice helfen der Familie und entwerfen einen Mehrzweckraum. Trennwände und neue Garagentore mit Fenstern sorgen für Flexibilität und Helligkeit.
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Modern Home Design - Neu gedacht, neu gemacht
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-3: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen