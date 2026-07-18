Altes Haus, frischer StilJetzt kostenlos streamen
Modern Home Design - Neu gedacht, neu gemacht
Folge 5: Altes Haus, frischer Stil
23 Min.Folge vom 18.07.2026Ab 6
Josh und Emma leben in einem Haus, das bereits hundert Jahre alt ist. Die beiden beauftragen Brooke und Brice mit der Renovierung der Küche und des Esszimmers. Im Esszimmer bauen die Profis eine maßgefertigte L-förmige Bank mit passendem Tisch ein. Eine separate Theke für Kaffee und Wein schafft zusätzlichen Platz, und eine Sitzbank erzeugt eine gemütliche Atmosphäre. Die alten Unterschränke werden im Vorraum für Waschmaschine und Trockner wiederverwendet.
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Modern Home Design - Neu gedacht, neu gemacht
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-3: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen