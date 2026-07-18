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Modern Home Design - Neu gedacht, neu gemacht

Altes Haus, frischer Stil

sixxStaffel 2Folge 5vom 18.07.2026
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Modern Home Design - Neu gedacht, neu gemacht

Folge 5: Altes Haus, frischer Stil

23 Min.Folge vom 18.07.2026Ab 6

Josh und Emma leben in einem Haus, das bereits hundert Jahre alt ist. Die beiden beauftragen Brooke und Brice mit der Renovierung der Küche und des Esszimmers. Im Esszimmer bauen die Profis eine maßgefertigte L-förmige Bank mit passendem Tisch ein. Eine separate Theke für Kaffee und Wein schafft zusätzlichen Platz, und eine Sitzbank erzeugt eine gemütliche Atmosphäre. Die alten Unterschränke werden im Vorraum für Waschmaschine und Trockner wiederverwendet.

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