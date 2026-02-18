Zum Inhalt springenBarrierefrei
Modern Home Design - Neu gedacht, neu gemacht

Stil und Stauraum

sixxStaffel 2Folge 1vom 18.02.2026
Stil und Stauraum

Folge 1: Stil und Stauraum

23 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6

Brooke und Brice verwandeln drei Räume im Haus eines befreundeten Paares in modernen Wohntraum. Adam und Kailin wünschen sich vor allem mehr Stauraum für Kinderspielzeug. Die Umbau-Profis verlegen neue Böden, installieren einen Einbauschrank im Eingangsbereich und bauen größere Schränke im Wohnzimmer ein. Der Arbeitsplatz in der Garage wird in ein helles, modernes Zimmer im Haus verlegt. Zudem sanieren die beiden den Kamin, der am Ende zum echten Blickfang wird.

