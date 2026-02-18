Modern Home Design - Neu gedacht, neu gemacht
Folge 1: Stil und Stauraum
Brooke und Brice verwandeln drei Räume im Haus eines befreundeten Paares in modernen Wohntraum. Adam und Kailin wünschen sich vor allem mehr Stauraum für Kinderspielzeug. Die Umbau-Profis verlegen neue Böden, installieren einen Einbauschrank im Eingangsbereich und bauen größere Schränke im Wohnzimmer ein. Der Arbeitsplatz in der Garage wird in ein helles, modernes Zimmer im Haus verlegt. Zudem sanieren die beiden den Kamin, der am Ende zum echten Blickfang wird.
