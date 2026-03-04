Zum Inhalt springenBarrierefrei
Modern Home Design - Neu gedacht, neu gemacht

Hochzeitslocation im Garten

sixxStaffel 2Folge 6vom 04.03.2026
Hochzeitslocation im Garten

Modern Home Design - Neu gedacht, neu gemacht

Folge 6: Hochzeitslocation im Garten

23 Min.Folge vom 04.03.2026Ab 6

Pete und seine Verlobte Lorraine stehen kurz vor ihrer Hochzeit. Sie wollen den Garten hinter ihrem Haus in eine einladende Hochzeitslocation verwandeln und engagieren ihre Freunde Brooke und Brice für die Umgestaltung. Die Profis gestalten einen gemütlichen Bereich mit Feuerstelle, erneuern das Sonnendeck und bauen eine Poolbar. Mit verschiedenen Pflanzen kreieren sie eine angenehme Atmosphäre für die Hochzeitsgäste.

Modern Home Design - Neu gedacht, neu gemacht
sixx
Modern Home Design - Neu gedacht, neu gemacht

Modern Home Design - Neu gedacht, neu gemacht

