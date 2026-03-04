Hochzeitslocation im GartenJetzt kostenlos streamen
Modern Home Design - Neu gedacht, neu gemacht
Folge 6: Hochzeitslocation im Garten
23 Min.Folge vom 04.03.2026Ab 6
Pete und seine Verlobte Lorraine stehen kurz vor ihrer Hochzeit. Sie wollen den Garten hinter ihrem Haus in eine einladende Hochzeitslocation verwandeln und engagieren ihre Freunde Brooke und Brice für die Umgestaltung. Die Profis gestalten einen gemütlichen Bereich mit Feuerstelle, erneuern das Sonnendeck und bauen eine Poolbar. Mit verschiedenen Pflanzen kreieren sie eine angenehme Atmosphäre für die Hochzeitsgäste.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Modern Home Design - Neu gedacht, neu gemacht
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren