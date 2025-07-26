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Modern Home Design - Neu gedacht, neu gemacht

Küche mit 4 Öfen

sixxStaffel 3Folge 7vom 26.07.2025
Küche mit 4 Öfen

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Modern Home Design - Neu gedacht, neu gemacht

Folge 7: Küche mit 4 Öfen

23 Min.Folge vom 26.07.2025Ab 6

Brooke und Brice renovieren die Küche von Karri und James. Der Umbau beginnt, allerdings zwingt eine tragende Wand das Team zum Umdenken. Ein Durchbruch zur Treppe soll mehr Platz für einen Vorratsschrank schaffen. Brooke erfüllt sich einen Traum und kreiert in einer Glasbläserei eine Schale für die Kunden. Die neuen Arbeitsplatten, der Fliesenspiegel und die Abzugshaube verleihen der Küche einen modernen Look. Mit den vier neuen Öfen erfüllt die Küche nun alle Backanforderungen.

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