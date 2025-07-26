Modern Home Design - Neu gedacht, neu gemacht
Folge 7: Küche mit 4 Öfen
23 Min.Folge vom 26.07.2025Ab 6
Brooke und Brice renovieren die Küche von Karri und James. Der Umbau beginnt, allerdings zwingt eine tragende Wand das Team zum Umdenken. Ein Durchbruch zur Treppe soll mehr Platz für einen Vorratsschrank schaffen. Brooke erfüllt sich einen Traum und kreiert in einer Glasbläserei eine Schale für die Kunden. Die neuen Arbeitsplatten, der Fliesenspiegel und die Abzugshaube verleihen der Küche einen modernen Look. Mit den vier neuen Öfen erfüllt die Küche nun alle Backanforderungen.
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Modern Home Design - Neu gedacht, neu gemacht
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
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