Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Modern Home Design - Neu gedacht, neu gemacht

Reif für die Doppelinsel

sixxStaffel 3Folge 8vom 26.07.2025
Reif für die Doppelinsel

Reif für die DoppelinselJetzt kostenlos streamen

Modern Home Design - Neu gedacht, neu gemacht

Folge 8: Reif für die Doppelinsel

23 Min.Folge vom 26.07.2025Ab 6

Brooke und Brice haben den Auftrag, eine Küche mit rustikalem Charme zu modernisieren und in eine moderne Ranch-Küche zu verwandeln. Die Kundin Michelle wünscht sich zwei große Kücheninseln. Dafür müssen einige bauliche Veränderungen vorgenommen werden. Die alte Insel, die Schränke und der Ofen werden entfernt. Der Vorratsraum wird von der Küche getrennt und erhält einen zusätzlichen Außenzugang, der als Garderobe dienen soll.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Modern Home Design - Neu gedacht, neu gemacht
sixx
Modern Home Design - Neu gedacht, neu gemacht

Modern Home Design - Neu gedacht, neu gemacht

Alle 2 Staffeln und Folgen