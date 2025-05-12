Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 11vom 12.05.2025
46 Min.Folge vom 12.05.2025Ab 6

Während einer Pressekonferenz, wird der bekannte Hypnotiseur Cagliostro erstochen. Obwohl zahlreiche Journalisten anwesend sind, kann der Mörder nicht ermittelt werden, weil Cagliostro die Presseleute noch kurz zuvor hypnotisiert hatte und sie sich an nichts erinnern können. Hobbydetektivin Jessica interessiert sich für den Fall - Verdächtige gibt es mehr als genug, denn der Hypnotiseur hatte Feinde. Jessica versucht, sich in die Ermittlungen einzuschalten ...

