Mord ist ihr Hobby

Der Tod eines Schriftstellers

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 19vom 16.05.2025
Folge 19: Der Tod eines Schriftstellers

46 Min.Folge vom 16.05.2025Ab 12

Jessica Fletcher ist auf einer Buchpreisverleihung, bei der auch ihr alter Freund, der Dichter Horace Lynchfield, zugegen ist. Als Horace, der gern tief ins Glas schaut, in Streit mit dem unbeliebten Zyniker Hemsley Post gerät, dessen literarischer Stern sinkt, zieht sich Post auf sein Hotelzimmer zurück. Am anderen Morgen ist er tot - und der Verdacht fällt unweigerlich auf Horace. Doch Jessica glaubt an seine Unschuld und hat ganz andere Tatverdächtige im Visier ...

