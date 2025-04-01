Mord ist ihr Hobby
Folge 12: Jessica in Amt und Würden
46 Min.Ab 6
Große Ehre für Hobbydetektivin Jessica: Sie soll zwischenzeitlich das Amt des verstorbenen Kongressabgeordneten Joyner übernehmen. Natürlich nimmt sie die Aufgabe an, doch schon bald hat sie den Verdacht, dass Joyner keines natürlichen Todes gestorben ist. So gerät sie in einen Zwiespalt zwischen der Übernahme des Amtes und ihrer kriminalistischen Neugier. Als sie eine Entscheidung über die Errichtung einer Konservenfabrik treffen muss, kommt sie einem Komplott auf die Spur ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mord ist ihr Hobby
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH