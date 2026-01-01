Mord ist ihr Hobby
Folge 18: Ein plötzlicher Tod
46 Min.Ab 12
Ein ungewöhnliches Erbe für Jessica: Als ihr Onkel stirbt, erhält sie dessen Anteile am Football-Verein "Leopards". Sie nimmt Kontakt mit dem Club auf und lernt mehrere Spieler kennen, unter ihnen Zak Farrell. Zu ihren neuen Bekannten gehören auch Zaks Frau Cathy und seine Tochter Jill, ebenso wie der Manager des Vereins, Phil Kreuger. Als dieser wenige Tage später tot im Whirlpool des Clubs aufgefunden wird, verdächtigt man Zak. Doch Jessica glaubt an seine Unschuld ...
Mord ist ihr Hobby
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
12
