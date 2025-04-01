Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mord ist ihr Hobby

Gefährliche Kreuzfahrten

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 15
Gefährliche Kreuzfahrten

Gefährliche KreuzfahrtenJetzt kostenlos streamen

Mord ist ihr Hobby

Folge 15: Gefährliche Kreuzfahrten

46 Min.Ab 12

Zusammen mit ihrer Nichte Pamela, die nach dem Selbstmord ihres Mannes Johnny dringend Schonung braucht, begibt sich Jessica auf eine Kreuzfahrt. Doch diese wird für Pamela alles andere als erholsam: Kurz nach Ablegen des Schiffes bringt der Steward Champagner auf ihre Kabine - von einem unbekannten Spender. Dieser fängt an, Pamela zu terrorisieren. Und sie ahnt, wer sich dahinter verbirgt: die Adoptivmutter ihres verstorbenen Mannes, die ein dunkles Geheimnis hat ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mord ist ihr Hobby
SAT.1 GOLD
Mord ist ihr Hobby

Mord ist ihr Hobby

Alle 12 Staffeln und Folgen