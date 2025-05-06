Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mord ist ihr Hobby

Jessica und die Damen vom Boot

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 3vom 06.05.2025
Jessica und die Damen vom Boot

Jessica und die Damen vom BootJetzt kostenlos streamen

Mord ist ihr Hobby

Folge 3: Jessica und die Damen vom Boot

46 Min.Folge vom 06.05.2025Ab 12

Ein heftiger Sturm tobt über Cabot Cove und eine Yacht gerät in Seenot. Bei der Bergung stellt man fest, dass der wohlhabende Stephen Earl über Bord geschwemmt wurde. Der Sheriff vermutet einen Mord hinter dem angeblichen Unglücksfall und hält die vier Töchter, die sich nun ein Millionenerbe teilen können, für schuldig. In der Zwischenzeit freundet sich Jessica mit dem geheimnisvollen Ralph an; kurz darauf wird er erschossen aufgefunden. Jessica ermittelt unter Hochdruck ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mord ist ihr Hobby
SAT.1 GOLD
Mord ist ihr Hobby

Mord ist ihr Hobby

Alle 12 Staffeln und Folgen