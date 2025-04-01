Mord ist ihr Hobby
Folge 22: Der Tod des Showstars
46 Min.Ab 12
Jessica ist zu Besuch bei ihrer alten Schulfreundin Peggy in Palm Springs. Auf den ersten Blick führt Peggy ein aufregendes und glamouröses Leben, denn sie ist mit dem berühmten Musiker Johnny Shannon verheiratet und hat zwei Kinder mit ihm. Doch Shannon ist ein aufbrausender, jähzorniger Egozentriker, und Peggy ist zutiefst unglücklich. Als ihr Mann ermordet wird, gibt es etliche Verdächtige, denn er hatte aufgrund seines schwierigen Wesens zahlreiche Feinde ...
Mord ist ihr Hobby
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH