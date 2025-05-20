Mord ist ihr Hobby
Folge 23: Dunkle Vergangenheit
46 Min.Folge vom 20.05.2025Ab 12
Als Jessica die Nachricht vom Tode Jack Carvers, einem Freund ihres verstorbenen Mannes, erhält, reist sie nach Wyoming zur Beerdigung. Für Jacks Tochter Mary und ihren Verlobten Art ist Jessica eine große Hilfe in den schweren Stunden. Doch während der Beisetzung taucht plötzlich Carl Mestin auf. Mestin will Mary ihr Erbe streitig machen und weist ein Testament vor, in dem Jack ihm seinen Besitz vermacht hat. Ganz offensichtlich hat er dieses Testament erpresst ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mord ist ihr Hobby
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH