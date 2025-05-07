Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mord ist ihr Hobby

Im falschen Film

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 5vom 07.05.2025
Im falschen Film

Im falschen FilmJetzt kostenlos streamen

Mord ist ihr Hobby

Folge 5: Im falschen Film

46 Min.Folge vom 07.05.2025Ab 6

Jessica erfährt über eine TV-Sendung, dass der Regisseur und Produzent Jerry Lydecker einen Film nach einem ihrer Romane drehen will - allerdings plant er, die gute Vorlage mit sehr viel Sex und Blut zu verhunzen, kurz: Trash daraus zu machen. Empört nimmt sie das nächste Flugzeug nach Hollywood, um sich persönlich bei Lydecker zu beschweren. Doch sie findet Lydecker ermordet an einem Set auf - und wird die Hauptverdächtige in diesem Mordfall ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mord ist ihr Hobby
SAT.1 GOLD
Mord ist ihr Hobby

Mord ist ihr Hobby

Alle 12 Staffeln und Folgen