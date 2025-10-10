Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mord ist ihr Hobby

Das Hitaki-Imperium

SAT.1 GOLDStaffel 12Folge 12vom 10.10.2025
Das Hitaki-Imperium

Das Hitaki-ImperiumJetzt kostenlos streamen

Mord ist ihr Hobby

Folge 12: Das Hitaki-Imperium

44 Min.Folge vom 10.10.2025Ab 12

Dieses Mal verschlägt es Jessica Fletcher nach Osaka, Japan. Wie sich herausstellt, wird Miko, eine ihrer ehemaligen Studentinnen, von ihrer Familie gezwungen, sich von ihrem US-amerikanischen Verlobten Rick zu trennen. Stattdessen soll sie Koji heiraten, einen Freund der Familie. Als Koji ermordet aufgefunden wird, gilt Rick als Hauptverdächtiger der Polizei. Wieder einmal muss Jessica einen kniffligen Fall lösen ...

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Mord ist ihr Hobby
SAT.1 GOLD
Mord ist ihr Hobby

Mord ist ihr Hobby

Alle 12 Staffeln und Folgen