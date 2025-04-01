Mord ist ihr Hobby
Folge 19: In böser Absicht
44 Min.Ab 12
Leverett Boggs, ein alter Bekannter Jessicas, wird stranguliert in seinem Haus aufgefunden. Der Fall sorgt für Aufruhr in Cabot Cove. Hilfssheriff Andy Broom ist davon überzeugt, dass sein Erzfeind Fred Berrigan den Mord verübt hat. Da es keine richtigen Beweise gibt, wird Berrigan wenige Tage später aus der Untersuchungshaft entlassen. Kurz nach seiner Entlassung findet Andy Broom Berrigans Leiche - und gerät prompt selbst unter Mordverdacht ...
Mord ist ihr Hobby
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH