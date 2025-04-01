Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mord ist ihr Hobby

Es spukt auf Schloss Bellyknock (1)

SAT.1 GOLDStaffel 12Folge 6
Es spukt auf Schloss Bellyknock (1)

Es spukt auf Schloss Bellyknock (1)Jetzt kostenlos streamen

Mord ist ihr Hobby

Folge 6: Es spukt auf Schloss Bellyknock (1)

45 Min.Ab 12

Jessica Fletcher reist nach Irland, um ihre Freundin Eileen in ihrem Schloss zu besuchen, das diese in ein Hotel umwandeln möchte. Kaum ist die Autorin angekommen, wird in einem Verlies die Leiche einer jungen Frau gefunden, die vor einem Jahr verschwunden ist. Freunde des Opfers sind davon überzeugt, dass es sich um Mord handeln muss. Gemeinsam mit Inspektor Rory Lanahan beginnt Jessica, zu ermitteln ...

