Mord ist ihr Hobby

Es spukt auf Schloss Bellyknock (2)

Staffel 12Folge 7vom 08.10.2025
Folge 7: Es spukt auf Schloss Bellyknock (2)

44 Min.Folge vom 08.10.2025Ab 12

Jessica Fletcher weilt nach wie vor in Irland, wo im Schloss ihrer Freundin Eileen die Leiche einer jungen Frau gefunden wurde. Eileen ist davon überzeugt, dass es in ihrem Schloss spukt. Jessica ist zunächst misstrauisch - bis sie erfährt, dass Inspektor Rory Lanahan den unheimlichen Vorfällen schon länger auf der Spur ist. Schon bald gibt es weitere Tote ... Wird es Jessica auch dieses Mal gelingen, die mysteriösen Morde aufzuklären?

