Mord ist ihr Hobby
Folge 11: Unfreiwillige Zeugin
44 Min.Ab 12
Jessica besitzt einige Wertpapiere eines, wie sich herausstellt, zwielichtigen Unternehmens, weshalb sie in New York zu einer Anhörung vorgeladen wird. Als Kleinaktionärin verfügt Jessica über keinerlei Details. Allerdings wird ihr zu Unrecht vorgeworfen, ein Gespräch mit Corbin Logan, einem Teilhaber der Firma, geführt zu haben. Als es einen Mord gibt, beginnt die Hobbyermittlerin, auf eigene Faust nachzuforschen ...
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH