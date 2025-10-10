Mord ist ihr Hobby
Folge 12: Das Hitaki-Imperium
44 Min.Folge vom 10.10.2025Ab 12
Dieses Mal verschlägt es Jessica Fletcher nach Osaka, Japan. Wie sich herausstellt, wird Miko, eine ihrer ehemaligen Studentinnen, von ihrer Familie gezwungen, sich von ihrem US-amerikanischen Verlobten Rick zu trennen. Stattdessen soll sie Koji heiraten, einen Freund der Familie. Als Koji ermordet aufgefunden wird, gilt Rick als Hauptverdächtiger der Polizei. Wieder einmal muss Jessica einen kniffligen Fall lösen ...
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mord ist ihr Hobby
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH