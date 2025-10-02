Mord ist ihr Hobby
Folge 2: Versicherungsbetrug
46 Min.Folge vom 02.10.2025Ab 12
Laney Sherman Boswell, eine Bekannte Jessicas, arbeitet als erfolgreiche Fernseh-Moderatorin. Sie wird nach Colorado zu einem Interview eingeladen, doch schon kurz nach ihrem Eintreffen kommt Laneys Ehemann Grant bei einem Unfall ums Leben. Durch Grants Lebensversicherung stehen Laney mehrere Millionen Dollar zu. Schon bald gerät die Moderatorin unter Mordverdacht. Wird es Jessica gelingen, die Unschuld ihrer Freundin zu beweisen?
