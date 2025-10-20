Der Kampf um EinschaltquotenJetzt kostenlos streamen
Mord ist ihr Hobby
Folge 24: Der Kampf um Einschaltquoten
44 Min.Folge vom 20.10.2025Ab 12
Jessica gibt ein Radio-Interview in San Francisco. Ihr entgeht nicht, dass es zwischen dem Moderator Howard Deans, mit dem sie befreundet ist, und dem Programmchef Graham Forbes Spannungen gibt. Howard soll Platz für einen jüngeren Kollegen machen, um einen Imagewechsel des Senders einzuleiten. Schon bald geschieht ein Mord und Howard gilt als Hauptverdächtiger. Wird es Jessica gelingen, die Unschuld ihres Freundes zu beweisen?
Mord ist ihr Hobby
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
