Der Kampf um Einschaltquoten

SAT.1 GOLDStaffel 12Folge 24vom 20.10.2025
44 Min.Folge vom 20.10.2025Ab 12

Jessica gibt ein Radio-Interview in San Francisco. Ihr entgeht nicht, dass es zwischen dem Moderator Howard Deans, mit dem sie befreundet ist, und dem Programmchef Graham Forbes Spannungen gibt. Howard soll Platz für einen jüngeren Kollegen machen, um einen Imagewechsel des Senders einzuleiten. Schon bald geschieht ein Mord und Howard gilt als Hauptverdächtiger. Wird es Jessica gelingen, die Unschuld ihres Freundes zu beweisen?

