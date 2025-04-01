Mord ist ihr Hobby
Folge 9: Kunstdiebstahl in New York
45 Min.Ab 12
Jessica reist nach New York, um an einer Versteigerung teilzunehmen, auf der sie ein altes Manuskript von Arthur Conan Doyle erstehen möchte. Auf derselben Auktion wird auch ein Gemälde von Angus Neville versteigert, das von Charlie, einem Privatdetektiv, den Jessica von früher kennt, für einen hohen Preis gekauft wird. Schon bald ist das Bild verschwunden, und die Leiche eines Kunstfälschers wird gefunden. Gemeinsam mit Sergeant Unger versucht Jessica, den Fall aufzuklären ...
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mord ist ihr Hobby
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH