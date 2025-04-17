Zum Inhalt springenBarrierefrei
Morlock Motors - Big Deals im Westerwald

Unwissenheit schützt vor Strafe nicht - Michaels Begegnung mit der US-Streife

Kabel EinsStaffel 2Folge 2vom 17.04.2025
Folge 2: Unwissenheit schützt vor Strafe nicht - Michaels Begegnung mit der US-Streife

93 Min.Folge vom 17.04.2025Ab 12

Michaels abenteuerliche Reise geht in die nächste Runde: An der Staatsgrenze von Nevada wird es spannend, als einer der legendären Oshkosh-Lkws erste Wehwehchen zeigt. Ein kurzer Stopp an der nächsten Tankstelle bringt eine überraschend einfache, aber geniale Lösung und damit die Wendung. Doch der Schein trügt! Ein folgenschwerer Fehler von Michael führt zu einer brenzligen Auseinandersetzung mit der örtlichen Polizei.

