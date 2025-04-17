Unwissenheit schützt vor Strafe nicht - Michaels Begegnung mit der US-StreifeJetzt kostenlos streamen
Morlock Motors - Big Deals im Westerwald
Folge 2: Unwissenheit schützt vor Strafe nicht - Michaels Begegnung mit der US-Streife
93 Min.Folge vom 17.04.2025Ab 12
Michaels abenteuerliche Reise geht in die nächste Runde: An der Staatsgrenze von Nevada wird es spannend, als einer der legendären Oshkosh-Lkws erste Wehwehchen zeigt. Ein kurzer Stopp an der nächsten Tankstelle bringt eine überraschend einfache, aber geniale Lösung und damit die Wendung. Doch der Schein trügt! Ein folgenschwerer Fehler von Michael führt zu einer brenzligen Auseinandersetzung mit der örtlichen Polizei.
Genre:Dokumentation, Auto
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© spin tv special interest GmbH