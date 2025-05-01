Ciao Italia! Michael und sein Team mischen Sizilien aufJetzt kostenlos streamen
Morlock Motors - Big Deals im Westerwald
Folge 4: Ciao Italia! Michael und sein Team mischen Sizilien auf
90 Min.Folge vom 01.05.2025Ab 12
Die Morlocks landen mit einer Douglas DC-3 auf Sizilien, wo spannende Deals auf sie warten. Der Flieger aus dem Jahr 1944 ist zuletzt vor 60 Jahren auf der italienischen Insel gelandet. Natürlich bekommt die sizilianische Presse schnell Wind davon und bietet Michael und seinem Team einen gebührenden Empfang ...
