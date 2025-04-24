Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hoch hinaus - Ein neues Flugzeug für Michael?

Kabel EinsStaffel 2Folge 3vom 24.04.2025
90 Min.Folge vom 24.04.2025Ab 12

Die Morlocks machen sich zur Airpower Flugshow im österreichischen Zeltweg auf. Der flugbegeisterte Michael verspricht sich nicht nur jede Menge Entertainment für sich und seine Crew, sondern er hat natürlich auch ein Fünkchen Hoffnung, dass er dort vielleicht ein weiteres Flugzeug für seine Sammlung ergattern kann.

Kabel Eins
