Auf der Zielgeraden: die 20-Tonner sind in Deutschland angekommenJetzt kostenlos streamen
Morlock Motors - Big Deals im Westerwald
Folge 5: Auf der Zielgeraden: die 20-Tonner sind in Deutschland angekommen
89 Min.Folge vom 08.05.2025Ab 12
Nach einer eindrucksvollen und Kräfte zehrenden USA-Reise haben es die Morlocks geschafft.13 Oshkosh-LKWs und ein originaler amerikanischer Schulbus sind in Deutschland angekommen und stehen im Hafen von Bremerhaven zur Abholung bereit. Doch wie kommen die 20-Tonner nun aus dem Norden in den Westerwald?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Morlock Motors - Big Deals im Westerwald
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Auto
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© spin tv special interest GmbH