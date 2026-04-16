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Morlock Motors - Big Deals im Westerwald

Gabelstapler-Notfall in Griechenland! Michael rettet die Ernte

Kabel EinsStaffel 4Folge 1vom 16.04.2026
Gabelstapler-Notfall in Griechenland! Michael rettet die Ernte

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Folge 1: Gabelstapler-Notfall in Griechenland! Michael rettet die Ernte

90 Min.Folge vom 16.04.2026Ab 12

Michael Manousakis erhält einen Hilferuf seiner Familie auf Kreta: Die Olivenernte steht still, weil der Gabelstapler ausgefallen ist. Zusammen mit seinem Team rettet er die Produktion des kostbaren Manousakis-Olivenöls.

Weitere Folgen in Staffel 4

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