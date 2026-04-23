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Morlock Motors - Big Deals im Westerwald

Rundflüge, Feuerwehr und Werkstattstress: Großprojekte überall

Kabel EinsStaffel 4Folge 2vom 23.04.2026
Rundflüge, Feuerwehr und Werkstattstress: Großprojekte überall

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Morlock Motors - Big Deals im Westerwald

Folge 2: Rundflüge, Feuerwehr und Werkstattstress: Großprojekte überall

88 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 12

Michael Manousakis will seine Flugzeuge gewinnbringend einsetzen und Rundflüge anbieten. Dafür muss er jedoch strenge Auflagen erfüllen - unter anderem eine betriebseigene Feuerwehr aufbauen. In der Werkstatt lackieren Günther und Alex einen Trabant, während Neuzugang Roman sich beim Probearbeiten beweisen muss. Parallel erhält die Poseidon einen neuen Anstrich: Das Ausflugsboot wurde bei der LARC-Katastrophe beschädigt und soll nun wieder in neuem Glanz erstrahlen.

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