Hart verhandelt, schwer geladen: Ersatzteiljagd in Arizona und ein Monster‑HeliJetzt ohne Werbung streamen
Morlock Motors - Big Deals im Westerwald
Folge 6: Hart verhandelt, schwer geladen: Ersatzteiljagd in Arizona und ein Monster‑Heli
88 Min.Folge vom 21.05.2026Ab 12
Julie und Rosi jagen in Arizona nach seltenen Ersatzteilen für einen legendären K30 und bringen mit ihrer Verhandlungsstrategie selbst abgebrühte Schrotthändler ins Schwitzen. Michael Manousakis steht vor einer anderen Herausforderung: Er hat einen Bell-Helikopter gekauft, dessen Maße jeden Standard-Tieflader sprengen. Mit einer Eigenbau-Lösung will er das Problem meistern. Auf dem Hof wartet derweil ein Dragster aus den Siebzigern mit fast 600 PS.
Alle Staffeln im Überblick
Morlock Motors - Big Deals im Westerwald
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Auto
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: spin tv special interest GmbH & © Season 4: Kabel Eins