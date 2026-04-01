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Morlock Motors - Big Deals im Westerwald

Tennessee-Challenge: Zerlegung und Versand von acht Humvees

Kabel EinsStaffel 4Folge 3vom 30.04.2026
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Morlock Motors - Big Deals im Westerwald

Folge 3: Tennessee-Challenge: Zerlegung und Versand von acht Humvees

88 Min.Folge vom 30.04.2026Ab 12

Michael wagt sich als Laienschauspieler in einen Charity-Film - mit vollem Einsatz und einer gehörigen Portion Selbstironie. Doch die wahre Herausforderung wartet im amerikanischen Tennessee: Acht Humvees müssen zerlegt und nach Deutschland verschifft werden, während der Winter dem Team gehörig zusetzt. Zu Hause steht dann noch ein ganz persönliches Herzensprojekt an: Michaels Beechcraft aus den Fünfzigern soll nach Jahren am Boden endlich wieder fliegen.

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