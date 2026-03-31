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MOST WANTED

Fährte aufgenommen

JoynStaffel 2Folge 2vom 31.03.2026
Fährte aufgenommen

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MOST WANTED

Folge 2: Fährte aufgenommen

48 Min.Folge vom 31.03.2026Ab 12

Während ein Target sich eine wilde Verfolgungsjagd mit den Huntern liefert, schmieden andere Teams schon eifrig Pläne. Jeannie will Richtung Meschede, um sich einen Joker zu schnappen, Laurenz und Jerry ebenfalls. Auch die anderen Targets bleiben nicht untätig, und suchen Hilfe bei ihrer Community, Familie und berühmten Freunden.

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