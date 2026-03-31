MOST WANTED
Folge 2: Fährte aufgenommen
48 Min.Folge vom 31.03.2026Ab 12
Während ein Target sich eine wilde Verfolgungsjagd mit den Huntern liefert, schmieden andere Teams schon eifrig Pläne. Jeannie will Richtung Meschede, um sich einen Joker zu schnappen, Laurenz und Jerry ebenfalls. Auch die anderen Targets bleiben nicht untätig, und suchen Hilfe bei ihrer Community, Familie und berühmten Freunden.
Weitere Folgen in Staffel 2
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MOST WANTED
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Abenteuer
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn
Enthält Produktplatzierungen