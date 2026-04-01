Eggers in die Ecke drängenJetzt ohne Werbung streamen
MOST WANTED
Folge 7: Eggers in die Ecke drängen
48 Min.Folge vom 21.04.2026Ab 12
Marc Eggers und CrispyRob im Visier der Hunter! Während rund um Köln eine Verfolgungsjagd entbrennt, haben die restlichen Targets ganz andere Pläne: Janine und Mirja gehen unter Tage, Jerry, Laurenz und Julia suchen besondere Brunnen, um Joker zu erhalten. Aber nicht nur die Targets können mehrere Joker aktivieren, auch die Hunter haben ein Ass im Ärmel.
Alle Staffeln im Überblick
MOST WANTED
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Abenteuer
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Joyn
Enthält Produktplatzierungen