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MOST WANTED

Wer jagt hier wen?

JoynStaffel 2Folge 9vom 28.04.2026
Wer jagt hier wen?

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MOST WANTED

Folge 9: Wer jagt hier wen?

47 Min.Folge vom 28.04.2026Ab 12

Während Julia endlich ihren Traum vom Fliegen wahr machen kann und Jeannie Wagner sich die Zeit beim Golf spielen vertreiben will, geht die Jagd in Köln weiter: Mirja DuMont und Janine Kunze sind Most Wanted! Schaffen die beiden es, den Huntern noch einmal von der Schippe zu springen? Und wer wird am Ende eigentlich wirklich gejagt? Das Ende von Most Wanted Staffel 2 rückt immer näher!

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