MOST WANTED
Folge 6: Köln im Visier
46 Min.Folge vom 14.04.2026Ab 12
Marvin und Calvin Kleinen geraten ins Visier der Hunter, es scheint, als hätten die Hunter überall ihre Augen und Ohren. Für Mirja du Mont, Janine Kunze und die anderen Targets führen alle Wege nach Köln. Ein anderes Team spielt hingegen Katz und Maus mit den Huntern.
Alle Staffeln im Überblick
MOST WANTED
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Abenteuer
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2: Joyn
Enthält Produktplatzierungen