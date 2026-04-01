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MOST WANTED

Köln im Visier

JoynStaffel 2Folge 6vom 14.04.2026
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Folge 6: Köln im Visier

46 Min.Folge vom 14.04.2026Ab 12

Marvin und Calvin Kleinen geraten ins Visier der Hunter, es scheint, als hätten die Hunter überall ihre Augen und Ohren. Für Mirja du Mont, Janine Kunze und die anderen Targets führen alle Wege nach Köln. Ein anderes Team spielt hingegen Katz und Maus mit den Huntern.

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